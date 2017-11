Consejos de amor: "Perdí mi trabajo y me dejó"

CARLOS (35).- Doctora Carmen, qué alegría comunicarme con usted y a la vez comentarle mi caso para que pueda ayudarme. Le comento que hace un año estuve con una chica, pero ella resultó ser muy interesada. Yo siempre cumplía todo lo que me pedía, pues contaba con buena solvencia económica. Sin embargo, un tiempo tuve problemas de dinero y al perder mi trabajo, ella me dejó. Desde entonces no volví a enamorarme, pero siento que ya es el momento de rehacer mi vida con una buena dama. Pueden escribirme al WhatsApp: 929-093-599.



Mira hijito: Una mala experiencia no debe marcar tu vida. Me alegra que con el tiempo hayas sabido superarla y pienses nuevamente en rehacer tu vida. Hay muchas damas solteras que estarían encantadas de conocer a un caballero que les brinde amor, seguridad y una vida en común. Ten fe. Suerte.