Consejos de amor: "Planeamos vivir juntos y me dejó"

FRANK (48).- Querida doctora Carmen, necesito de sus consejos y ayuda para ser feliz en el amor. Hace un año conocí a una señorita, de la que me enamoré perdidamente. Estuve con ella cerca de dos años, planeábamos vivir juntos y tener un hijo, pero todo se quedó en proyectos cuando ella conoció a un español en su centro de trabajo y me dejó con la ilusión de continuar una vida a su lado. Aunque me costó aceptar mi realidad, siento que me he recuperado del todo. Ahora quiero rehacer mi vida al lado de una dama sincera y buena. Soy trabajador y amoroso. Me pueden escribir a: frankvallejos18@hotmail.com.



Mira hijito: Lo mejor que hiciste fue dar un paso al costado y aceptar la decisión de ella. Nada bueno se logra forzando los sentimientos de otra persona. Ahora prepárate para ser feliz al lado de una mujer que vaya de la mano contigo. Aprende de los errores y brinda lo mejor de ti a la mujer indicada. Suerte.