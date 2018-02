Consejos de amor: "Quiero formar una familia"

FACUNDO (46).- Querida doctora Carmen, le cuento que mi relación amorosa empezó a deteriorarse cuando me fui a trabajar a provincia. Venía a la capital cada vez que podía. Al inicio estábamos bien, pero después noté que ella empezó a alejarse de mí, ya no le interesaban mis cosas y después de unos meses terminamos. En ese momento sentí que se me vino la noche.



Quiero voltear la página y darme una nueva oportunidad en el amor. Si alguna dama honesta y decidida quiere conocerme, puede llamarme a mi celular: 940-784-407. Soy un hombre responsable, romántico y sin vicios que quiere formar una familia.



Mira hijito:

La distancia es el peor enemigo de las relaciones amorosas. Y si quieren que funcione, ambos deben poner mucho de su parte. Ya no pienses más en ese tema y mejor dedícate a disfrutar del cariño de las personas que te rodean. Aprende de tus errores y da lo mejor de ti. Suerte.