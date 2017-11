Consejos de amor: “Ella recibía llamadas de mi amigo”

EDUARDO (32).- Buenos días doctora Carmen, me enamoré de una compañera en el trabajo y logramos ser pareja. Al poco tiempo ella me contó que necesitaba un ingreso extra, así que empezó a ofrecer bocaditos en la empresa. Para mí sus ganas por trabajar más me parecieron genial, porque tiene un hijo a su cargo, pero los problemas llegaron cuando la vi dando su número de celular a un amigo del trabajo y luego recibiendo llamadas extrañas. Empezamos a pelear y la relación se arruinó. Desde esa experiencia no me he vuelto a enamorar. Me gustaría conocer a una mujer buena. Mi correo es: brandellon@hotmail.com.



Mira hijito: Ojalá no hayas pecado de celoso, pero de todas formas te diré que una relación está destinada a fracasar cuando hay desconfianza de por medio. Ya tendrás una nueva oportunidad para ser feliz al lado de otra mujer, solo te sugiero que siempre conversen y sepan de antemano lo que podrían tolerar y no. Suerte.

