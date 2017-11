Consejos de amor: “Soy romántico, pero sigo solo”

VÍCTOR HUGO (29).- Estimada doctora Carmen, le escribe un hombre romántico que fue capaz de darlo todo por su pareja. Lamentablemente no fui bien correspondido. Sufrí una decepción amorosa al ver a mi entonces novia agarrada de la mano con otro hombre. No he tenido suerte en el amor hasta el momento, por eso le escribo para que me ayude a conocer a una dama profesional de 21 a 35 años, sencilla y que viva en Lima. No me interesa el físico, me importa que tenga buenos sentimientos. La señorita que quiera conocerme puede llamar al 964442888.



Mira hijito: No te desanimes, el verdadero amor llega en el momento indicado. Estoy segura de que una linda jovencita leerá tu mensaje y se comunicará pronto contigo. Aprovecha la oportunidad y demuéstrale a esta nueva persona tus virtudes y buenas intenciones. No olvides ser respetuoso y sincero, las damas valoran mucho esas cualidades. Suerte.



Cartas: Jr. Santa Rosa 247, séptimo piso, Lima 1. Mail: doctoracarmen01@trome.com

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.