Consejos de amor: "sigo solo  en la vida"

SEBASTIÁN (45).- Estimada doctora Carmen, quisiera que me ayude a salir de esta triste soledad. No pensé estar tan mal hasta que un día vi a mi expareja caminando por la calle con sus dos hijos de la mano. Sentí pena de mí porque ella sí logró encontrar la felicidad, mientras yo sigo solo en la vida. Quisiera, a través de su espacio, encontrar a una chica sincera para formar una linda amistad y luego tener una relación estable, donde el amor y la comprensión sean lo más importante. Soy un hombre honesto, trabajador y responsable. La interesada puede llamarme al 978-862-504.



Mira hijito: Que tu exnovia esté felizmente casada y con hijos es bueno para ella y debes saludarlo, no sentirte un fracasado en el amor, porque no lo eres. Ya te tocará a ti encontrar la felicidad al lado de una buena mujer. No seas tan negativo y mejor prepárate para conocer a la que podría ser tu pareja. Quien responda a tu carta tendrá el privilegio de verte tal y como eres. Mucha suerte.