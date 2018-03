Consejos de amor: "estoy soltero y triste"

BRUNO (29).- Estimada doctora Carmen, espero que se encuentre muy bien de salud y agradezco de antemano la publicación de mi carta. Hace unos días fui con mis padres a un evento religioso y le pedí a Dios que me ayude a encontrar a una buena mujer. Le cuento que hace años estoy soltero, triste y sin un buen amor a mi lado. Soy un hombre cariñoso y de buenos sentimientos, por eso estoy en busca de una dama mayor que yo, me gustaría tener una relación con una mujer de 40 años porque mis intenciones son serias y formales. Las interesadas me pueden llamar al: 986-898-959.



Mira hijito:

Siento que tienes claro lo que quieres en la vida e irás por ello. Sin embargo, te aconsejo que andes con calma, recuerda que no por correr se llega más lejos. Primero, espera la llamada. Una vez que hayas entablado conexión con esa persona, te sugiero que la invites a salir para conocerla mejor. Recuerda siempre ser un caballero. Mucha suerte.