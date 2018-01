Consejos de amor: "Sueño de corazón tener mi familia"

FELIPE (54).- Querida doctora Carmen, trabajo de forma independiente y vivo solo. Le escribo porque mi rutina viene siendo la misma desde hace unos años, no tengo relación a la vista ni emociones. No habría problema en continuar así, sino fuese porque deseo, con todo mi corazón, formar una familia. A mi edad no pretendo conocer a una veinteañera, pero sí a una dama o madre soltera. No me importa si ella tiene un hijo pequeño, estoy dispuesto a forjar un hogar lleno de valores y como escribí al principio, soy un hombre muy esforzado. Me pueden llamar al 9986-15050.



Mira hijito:

Puedes conocer el amor y cumplir tus sueños en cualquier etapa de tu vida, así que no te preocupes por el paso del tiempo. En cuanto a la rutina, creo que eso puede cambiar con tu carta. Estoy segura que pronto llegará a tu vida la mujer que te hará feliz. Suerte.