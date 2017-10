Consejos de amor: "terminé con mi chica y me siento solo"

ENRIQUE (32).-Doctora Carmen, hace un año conocí a una linda dama. Al principio solo era una amiga con quien tenía mucho en común, pero de a pocos terminé enamorándome y ella me correspondió. Si bien iniciamos una relación, cada uno hacía su vida. Yo salía con amigas y ella con amigos. Jamás logramos darle prioridad a nuestro romance y me arrepiento de eso, porque terminamos y hoy me encuentro muy solo. Me gustaría conocer a una señorita que me brinde su amistad. Mi correo es:

enriqueocflo@gmail.com.



Mira hijito:

El problema de iniciar una relación sentimental tan abierta es que aparecen terceras personas en medio que pueden llegar a interferir en la misma. Pero eso ya pasó, lo bueno es que tienes ganas de tener una nueva relación y sé que lo vas a lograr. Alguna mujer soltera responderá a tu carta y esta vez piensa en concretar algo serio. Suerte.