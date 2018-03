Consejos de amor: "Terminó conmigo y se fue con otro"

RENATO (49).- Buenos días doctora Carmen, acudo a usted para que me ayude a encontrar a la dama que pueda acabar con mi soledad. Hace dos años tuve una relación muy bonita con una chica bastante especial. Guardamos dinero para casarnos y, eventualmente, formar una familia, pero todo se acabó cuando en su camino apareció un hombre que la enamoró con su caballerosidad. Eso me dejó fuera de carrera. Ella terminó conmigo y se fue con él. Hoy, con casi medio siglo de vida, quisiera conocer a una mujer sincera, humilde y cariñosa. Soy un hombre honesto y trabajador. Escribir a renatovargas48@hotmail.com



Mira hijito:

Olvida el pasado, no vivas pensando en esa mala experiencia y piensa que pronto llegará a tu vida la mujer que será tu compañera y llenará tu vida de felicidad. Esa dama debe encontrar en ti a un caballero sincero, leal, trabajador y de buenos sentimientos. Suerte.