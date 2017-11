Consejos de amor: “Todavía no encuentro el amor”

CARLOS (39).- Estimada doctora Carmen, soy un fiel lector de su columna y por eso me animé a escribirle. Le cuento que por temas laborales no he podido encontrar nuevas amistades ni mucho menos el amor. Además, mi entorno más cercano son, en su mayoría, personas casadas y con hijos, y cuando salgo a reencuentros con compañeros de estudios no logro conocer a alguien que me interese. Por ello, a través de su columna me gustaría encontrar a una dama soltera de 35 años que viva en Lima. Me gustan las diversiones sanas y la buena conversación. Llamar al: 991-480-390.



Mira hijito: Me da gusto que tengas éxito en el aspecto laboral, eso es muy importante, pero también lo es el amor. Ahora que estás dispuesto a conocer a otras mujeres, te pido que tengas paciencia. Cuando establezcas contacto con alguien trata de citarla en un lugar bonito donde puedan conversar tranquilos. No cuentes tus desventuras, sé optimista y caballero. Mucha suerte.



Cartas: Jr. Santa Rosa (ex Miró Quesada) 247, séptimo piso, Lima 1. Mail: doctoracarmen01@trome.com



VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.