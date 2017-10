Consejos de amor: "Los viajes acaban con mis relaciones"

JOSÉ (36).- Estimada doctora Carmen, le cuento que tengo muy mala suerte en el amor. Lo que sucede es que mi trabajo me impide estar permanentemente en la capital. Viajo mucho. Un día puedo estar en Arequipa y al siguiente en Piura, a veces ni siquiera llego a Lima, hago puente a otras regiones y la verdad, es una labor muy agotadora y más aún cuando siento que necesito estabilizarme emocionalmente. Cuando al fin regreso a mi casa, me pongo muy triste porque no hay nadie quien me espere. Ni esposa ni hijos. Por eso quiero que me ayude a encontrar a una dama de 18 a 40 años, para iniciar una relación sentimental. Escribir a: ing.jgomezp@gmail.com



Mira hijito: Hay varias maneras de lograr que tus viajes no terminen destruyendo tu relación. Puedes buscarte otro empleo, llevar a tu novia a tus recorridos, establecer comunicación en las redes, llamarse o encontrarse en algún lugar. Ahora que buscas un nuevo amor, puedes proponer alguna de estas y recomenzar. Estoy segura de que tendrás respuesta. Suerte.