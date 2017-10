Consejos de amor:  "Viudo busca a dama sincera"

LUIS (52).- Estimada doctora Carmen, la saludo cordialmente y a la vez le comento que soy un varón viudo. Mi esposa falleció hace seis años y hasta la fecha no he podido superar su muerte. Cada día que pasa me siento más solo y deprimido. Mi más grande deseo es que todo esto pueda ser olvidado gracias a la compañía de una dama sincera, cariñosa, sencilla y trabajadora, pues quiero rehacer mi vida y darme la oportunidad con una nueva dama. Las señoritas interesadas en conocerme y tener una relación estable y llena de amor, pueden llamarme al: 992-876-357.



Mira hijito: Es bien difícil olvidar a una mujer que fue parte de tu vida, pero ya pasaron seis años y debes pensar más en ti. Me gusta que hayas enviado tu carta, porque eso me dice que estás preparado para recomenzar. Solo te pido que tú también seas sincero con la mujer que responda a tu carta. Recuerda que las primeras impresiones siempre cuentan. Mucha suerte.