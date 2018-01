Consejos de amor: "No volví a escuchar su voz"

ISRAEL (40).- Buenos días, doctora Carmen, hace unos meses una dama mandó a su espacio una carta con la intención de conocer al amor de su vida. La llamé y empezamos una bonita amistad. Teníamos una conexión especial, pero cada vez que coordinábamos una cita, algo pasaba y no se concretaba. De pronto ya no me contestó y luego su teléfono estaba fuera de servicio. La verdad es que me dio mucha pena no volver a escuchar su voz. Solo espero que esté bien. Igual debo seguir. Por eso, si alguna mujer está interesada en conocerme, puede llamarme al 924-573-485.



Mira hijito:

Es una pena que hayas perdido la comunicación con esa señorita, pues al parecer iban por buen camino. No te lamentes por lo que no pudo ser, seguro que la vida te tiene guardado algo especial más adelante. Sigue mostrando tu amabilidad y caballerosidad, las mujeres aprecian esas cualidades en un hombre. Suerte.