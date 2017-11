Consejos de amor: “Volvió con el padre de sus hijos”

ALBERTO (66).- Buenos días doctora Carmen, estuve siete años enamorado de una mujer y madre soltera. La quería tanto que asumí los gastos que correspondían por el bien de sus hijos y de nosotros como pareja. Sin embargo, un día decidió volver con el padre de sus pequeños y quedé defraudado. Pese a ello, no he cerrado las puertas al amor. Pienso que todavía puedo conocer a una dama madura y honesta. Poco me importa si es madre soltera, solo deseo que tenga sus sentimientos claros. Soy un hombre trabajador, cariñoso, sincero. Mi teléfono es 9618-28118.



Mira hijito: Si ella tomó ese camino, hiciste bien en respetar su decisión y dar un paso al costado. Ahora te toca a ti buscar la felicidad y puedo decirte que, por la actitud que demuestras, pronto la alcanzarás. Trata con respeto a la persona que responda a tu carta, entabla una linda conversación y cuenta solo lo necesario para que no crea que buscas una sustituta. Suerte.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.