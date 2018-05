Consejos de belleza: Todos los beneficios del bótox capilar 

POR: SAMANTA AGUILAR



Un tratamiento que ha cobrado mucho impulso últimamente es el bótox capilar. Y no se trata de inyectar algo en el cuero cabelludo, sino de aplicar un producto directamente al pelo a través de masajes y calor. “Este procedimiento ofrece una hidratación profunda a la hebra capilar, ayudando a controlar el frizz y el volumen, por un promedio de 25 a 35 días aproximadamente”, señala la estilista Cinthia Lu Checa.



Todas las personas pueden realizarse este tratamiento, así su melena esté teñida. Para las embarazadas y personas con un pelo muy sensible, la mejor opción es un bótox orgánico, ya que es totalmente natural. El resultado –afirma la especialista- es inmediato, pues tu cabello se verá más brilloso, fuerte y sedoso.



SENCILLO Y PRÁCTICO



El bótox capilar no requiere de cuidados específicos posteriores. Bastará con lavar tu cabello con un champú y acondicionador libre de sal para mantenerlo en perfecto estado. Una buena recomendación es evitar las temperaturas muy altas y la excesiva exposición al calor (usa menos la secadora y plancha). Si deseas, puedes aplicarte una vez por semana una crema hidratante capilar casera o de la marca que prefieras.



Si deseas tinturar o realizarte cualquier proceso químico (por ejemplo, un alisado), lo ideal es que sea antes del bótox para que este tratamiento ayude a reestructurar tu cabello después del proceso.