Consejos para comer menos y mejor 

¿Desea comer menos? Quizá sea el momento de intentar una “ alimentación consciente”, una idea de dieta sencilla que realmente funciona. En primer lugar, ¿qué es la alimentación inconsciente? esta es la que ocurre cuando usted come (y come de más) sin pensar en lo que está haciendo. En estos casos, no le importa si tiene hambre o no, ni analiza si la porción es demasiado grande o si la comida tiene buen sabor. Simplemente, come. Esto ocurre porque no está prestando atención a las señales internas de su cuerpo (es decir, aquellas que le indican si tiene hambre o si está satisfecho).

Por ello, Susan Bowerman de Herbalife, comparte consejos para ayudarlo a comer menos y mejor:



1. Preste atención a por qué come. Uno de los primeros pasos de la alimentación consciente es prestar más atención a las razones que lo impulsan a comer. Llevar un diario de alimentación puede ser algo muy útil. Cuando sienta la necesidad imperiosa de comer, anote qué le genera dicha necesidad. Si suele comer porque está estresado, debe buscar otras alternativas que le permitan relajarse, por ejemplo salir a caminar. Es importante tener a mano refrigerios saludables, tales como barras proteicas, frutas o un paquete pequeño de nueces.



2. Preste atención a cuándo come. El hambre es una señal interna y, como tal, debería prestarle atención. No debe comer solo porque el reloj le indica que es tiempo de hacerlo a menos que efectivamente tenga hambre.



3. Preste atención a cómo come. ¿Come de pie, en su escritorio mientras trabaja o mientras mira la televisión? En tal caso, es poco probable que esté prestando suficiente atención a su alimentación. En cambio, intente ser consciente de cómo se alimenta y siéntese a la mesa para disfrutar de la comida.



4. Preste atención a qué come. Cuando presta atención a lo que come, significa que elige alimentos nutritivos y atractivos. En vez de actuar en base a sus impulsos, tómese el tiempo necesario para pensar en qué desea comer y qué alimentos saludables lo saciarán. Por otra parte, no se estará alimentando de manera consciente si come lo primero que tiene a mano solo porque está cerca o si come una barra dulce porque sacia sus ansias momentáneas.



5. Preste atención a cuánto come. Controlar el tamaño de las porciones lo ayudará a aprender a identificar cuánta comida necesita para saciar su hambre, que puede ser una porción muy inferior a la que desea comer. Como solemos comer toda la comida que hay en el plato, comience por servirse porciones más pequeñas que las habituales. Haga la prueba de usar platos más pequeños, para que las porciones parezcan más grandes. Y aprenda a dejar de comer cuando esté satisfecho, incluso si esto significa dejar algo de comida en el plato.



