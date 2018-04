Algunos consejos para dejar de ser olvidadizo [VIDEO]

Por: Milagros Laura



‘¿Dónde dejé las llaves?’; ‘Olvidé llamar’; ‘Se me pasó ese detalle’, son algunas de las situaciones que vive una persona olvidadiza. Si bien hay muchos factores, como el tiempo y el exceso de actividades, que provocan que la memoria omita algunas de las tareas pendientes, existen ejercicios sencillos que ayudan a ejercitarla para que no se nos pase nada.



* Pon atención. La mayoría de las cosas que olvidamos son resultado de una falta de atención. Si te sientes frustrado por no saber dónde pusiste las llaves de tu auto, la próxima vez presta atención al dejarlas.



* Sé organizado. Si no deseas perder tiempo buscando las llaves, los lentes o la cartera, ¡entonces déjalos siempre en el mismo lugar! No desafíes a tu memoria.



* Practica. Muchas personas se ponen nerviosas cuando tienen una presentación de estudio o en el trabajo. Si tu miedo es no recordar lo que debes exponer, ¡repasa el día anterior! Lee una y otra vez los nombres y la información, sin que nada pueda distraerte.



* En voz alta. Si eres de los que no recuerda si cerró la puerta de la casa o la llave del gas, una estrategia muy útil es repetir en voz alta lo que uno está haciendo. ‘Cerré la llave de gas’ o ‘cerré la puerta con cerrojo’.



* Escribe. Anota datos que puedan ayudarte a localizar lo que buscas, por ejemplo, ‘estoy estacionando en el nivel 2, cerca de la columna verde con la letra A’ . De esta manera, te será mucho más fácil recordar.



+Datos

El sueño es esencial para la concentración y memorización, pues mientras duermes, tu cerebro se encarga de clasificar toda la información del día.