Consejos para evitar el moho en tu hogar

Como se sabe, el moho es un hongo que se encuentra en el ambiente, pero puede llegar a proliferarse en lugares con mayor humedad. Por ello, es importante que nuestros hogares se encuentren protegidos, para así evitar diversas enfermedades que pueden producirse por la exposición de este hongo, afectando nuestra salud y la de nuestras familias.



De acuerdo a Jaime Coronel, arquitecto de Eternit, existen ciertos materiales de construcción, como el triplay, maderba o nordex, que son más propensos a sufrir desgastes por el aumento del moho. “Este hongo se alimenta del material en el cual se desarrolla, y en este caso, al tratarse de madera, puede deteriorar su estructura, poniendo en peligro la vivienda y la integridad de la familia”, comentó.



Entre las principales consecuencias que puede generar el moho en nuestra salud, se puede mencionar la congestión nasal, tos, e irritación de la garganta, los ojos o la piel. Asimismo, las personas que tengan un sistema inmunológico más propenso, pueden sufrir de infecciones a las vías respiratorias si son expuestas a este hongo.

Por esta razón, el especialista recomienda el uso de materiales como el fibrocemento para la construcción de cielos rasos, pues mantienen más frescos los ambientes de la casa y libres de humedad. “La multiplaca es fácil de instalar, no se pica, ni se honguea, lo cual nos puede garantizar un hogar saludable y libre de moho”, detalló



El arquitecto de Eternit asegura que, para evitar la proliferación del moho en nuestras casas, es importante tener en cuenta lo siguiente:



- Filtraciones: Revisa las conexiones de agua, así como el techo de tu casa, en busca de alguna gotera. Si existe alguna, repárala a la brevedad para evitar futuras filtraciones.



- Ventila el hogar: Con el fin de evitar la concentración de la humedad, es fundamental que exista una buena ventilación en todos los ambientes de la casa. Por ello, asegúrate de dejar algunas puertas y ventanas abiertas para que el aire pueda circular libremente.



- Limpia las zonas más húmedas: Los baños y la cocina deben limpiarse constantemente para prevenir la formación de hongos en paredes y techos. Utiliza productos especialmente diseñados para combatir el moho, y que no sean tóxicos.



Para finalizar, no olvides que este problema se puede prevenir si tomas en cuenta estas consideraciones, y utilizando los materiales de construcción adecuados para este tipo de climas. Para obtener más información sobre los materiales que ofrece Eternit en la región, visita el portal www.eternit.com.pe



