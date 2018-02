Niños: ¿Cómo cuidar a tus hijos de extraños?

POR: MARITZA LLANOS



El caso de la niña de 11 años que fue asesinada y su cuerpo abandonado en una calle de San Juan de Lurigancho ha conmocionado a toda la población, sobre todo, a los padres, que ahora se preguntan ¿cómo protejo a mis hijos para que no se dejen manipular por la ‘buena voluntad’ de extraños?



El psicoterapeuta Walter Hinojosa señala que los padres deben fomentar el diálogo con sus retoños. “Todos los días deben darse un tiempo y preguntarles cómo les fue, a quiénes conocieron y qué los está molestando. Pero no como un interrogatorio, sino como una conversación más fluida y relajada”, aconseja.



También es importante enseñarles a identificar situaciones que puedan ser peligrosas, como cuando un desconocido los invita a dar un paseo, les ofrece un regalo, intenta convencerlos de hacer algo sin permiso o les pide que guarden un secreto. Si les sucede esto, deben comunicarlo de inmediato para que no sean víctimas de gente inescrupulosa.



Además -indica- si los niños son muy pequeños, una persona adulta debe llevarlos y recogerlos de sus clases. Y no basta con dejarlos en la puerta e irse, hay que cerciorarse de que se quedan bajo el cuidado de la profesora y dejar en claro que solo esa persona que los llevó irá a recogerlos.



Sabías que...

​

Los niños muchas veces se dejan llevar por otras personas debido a problemas en casa. Fíjate cómo está tu relación familiar.