Historias de amor: "La distancia destruyó mi relación"

FACUNDO (46).- Buenos días doctora Carmen, soy un profesional al que no le fue bien en el amor. En mi última relación, yo tenía que viajar a provincias por trabajo y solo venía a Lima los fines de mes para ver a mi pareja. Al principio todo marchó de forma normal, pero después la relación se fue deteriorando. Empezaron las discusiones, la falta de comunicación y las malas interpretaciones. A veces para no pelear ya ni siquiera quería regresar a la capital. Me di cuenta que no podía continuar así y terminamos. Ahora me gustaría conocer a una dama buena, madura y romántica. Mi teléfono es 9407-84407.



Mira hijito:

Pocas relaciones sobreviven a la distancia, solo las más consolidadas y aquellas que se preocupan por mantener una buena comunicación. Te aconsejo que dejes atrás el pasado y te enfoques en conquistar el corazón de una dama. Cuando la conozcas, habla claro y con total sinceridad. Suerte.