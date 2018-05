Historias de amor: "No me ha ido bien en el amor"

JOSÉ (42).- Estimada doctora Carmen, reciba mis felicitaciones por su tan leída columna. Soy un caballero profesional, trabajador, amable y simpático al que le encantaría entablar una relación con una señorita que sea comprensiva, simpática, romántica y de buenos sentimientos. Lamentablemente, en estos últimos años he tenido mala experiencia con las relaciones amorosas. Sin embargo, confío en que eso puede cambiar pues, a través de su espacio, siento que podré volver a enamorarme. Las damas interesadas puede llamarme a mi celular, 941-404-184.

Mira hijito: Me alegra que las malas experiencias no te hayan hecho creer que el amor no existe o que es imposible que conozcas a una mujer con tus mismos sentimientos. Ten paciencia y estoy segura de que pronto la dueña de tu corazón llegará a ti y serás feliz. No pierdas tu buena actitud y sonríele a la vida. Suerte.