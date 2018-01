¿Qué hacer cuando tu hijo se quiere ir de la casa? [VIDEO]

POR: FRANCESCA BRAVO



Si en algún momento tu hijo adolescente te dice la frase: ‘Me voy de la casa’, te va a parecer muy duro lo que te vamos a decir, pero el psicoterapeuta y facilitador Hans Gutiérrez recomienda dejar que se vaya.



“Es completamente normal que quiera irse cuando no está de acuerdo con las normas ni castigos del hogar. Por ello, no debemos reprimirlo, al contrario, hay que explicarle cuáles serán los nuevos retos que tendrá que enfrentar viviendo solo”, aconseja el experto.



Sabías que...

​

Es bueno decirle que podrá regresar cuando quiera, pero deberá ajustarse a las normas para que valore la vida y la comodidad que le ofreces.



Entonces, ¿qué hacer cuando llegue este momento? Gutiérrez nos da algunos consejos:



1. Prepárate. Papá y mamá deben estar listos cuando el hijo pida su independencia y llegar a un acuerdo para aceptar su decisión.



2. Habla con él o ella. Explícale que tendrá que afrontar una realidad diferente y asumir responsabilidades no solo económicas, sino también de protección y cuidado.



3. Mantén las reglas. Evita cambiar las normas de la casa, mantenlas con firmeza.



4. Sin llantos. Dile que no existen padres ni hijos perfectos y que la vida es un aprendizaje constante. Evita llorar y dale fortaleza.



5. Con calma. Si el adolescente toma la decisión de irse, deben procurar que sea en una situación calmada y no luego de una discusión.



6. Evaluación. Deja los temores y piensa que este será el momento ideal para evaluar tu trabajo como padre o madre.