Consejos de amor: "Busco una dama para hacerla feliz"

ENRIQUE (55).- Hola doctora Carmen, le cuento que estoy desesperado porque no me ha ido bien en el amor. Por eso le escribo. Sé que hay muchas personas que han conseguido pareja por intermedio de usted y yo quisiera encontrarla, porque ya me siento preparado para amar. Me gustaría ser feliz, ya que después que enviudé, conocí a una mujer que solo me hizo sufrir. Las constantes peleas me alejaron y decidí terminar con ella. Ahora creo haber superado ese mal momento y estoy dispuesto a enamorarme. Soy alegre y me encanta el baile y la música.

Mira hijito: Tienes razón, a través de esta columna se han conocido muchas personas que ahora han formado lindos hogares. El amor es un sentimiento que se logra paso a paso. Por eso te recomiendo que al recibir respuesta de alguna mujer, veas la manera de conocerla mejor. Invítala a salir, conversa e involúcrate en sus cosas. Suerte.