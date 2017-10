Consejos de amor: "Me gustaba y era la hija de mi amigo"

ALEX (39).- Querida doctora Carmen, hace unos días me pasó algo muy curioso. En el bus que tomo para ir al trabajo coincidí varias veces con una señorita muy bonita. Su hermosura llamó mucho mi atención, incluso una vez traté de conversar con ella. Un día que me encontré con un amigo, a quien no veía hace mucho tiempo, me di con la sorpresa de que aquella mujer que me atraía era su hija. Ahora ella me saluda amablemente y, por supuesto, yo no intentaré nada, pues respeto la amistad. Por eso recurro a su espacio. Quisiera conocer a una dama soltera con quien sí pueda iniciar una relación. Llamar al: 997-302-403.

Mira hijito: Me da gusto que seas leal con tu amigo y no hayas intentado nada con su hija. Esas son ilusiones que pronto olvidarás. Hay muchas damas solteras que estarían encantadas de conocerte y entablar una relación que pueda llegar a algo más en el futuro. Siempre muestra una sonrisa. Suerte.