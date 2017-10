Consejos de amor: "La soledad es mi única compañera"

VÍCTOR (48).- Estimada doctora Carmen, espero que tenga un día de mucha felicidad y alegría. Esta carta es para contarle que en estos últimos meses, la soledad ha sido mi única compañera. He tratado de conquistar a algunas señoritas, pero no he tenido éxito. No entiendo por qué terminan alejándose de mí si puedo darles todo lo que desean: amor, comprensión y respeto. Veamos qué pasa después de que publique mi carta. Me considero muy trabajador y detallista, pues no me olvido de fechas importantes. Las damas interesadas en conocerme pueden escribirme a mi correo: victortrelles45@hotmail.com.



Mira hijito: Para conquistar a una mujer solo tienes que ser un caballero, escucharla y tratarla con mucho respeto. No resulta forzar las cosas porque el amor va creciendo de a pocos. Siendo así, lograrás iniciar una relación que perdurará en el tiempo. Espera respuesta a tu carta y prepárate para esa primera cita. Suerte.