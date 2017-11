Consejos de amor: "Me enamoré de una venezolana"

RONALD (41).- Doctora Carmen, deseo contarle mi caso. Hace unos meses, en una tienda de ropa, conocí a una señorita venezolana. Gracias a su simpatía y el buen trato que me dio, nos hicimos amigos. Con los días, ella me comenzó a interesar, pero me entristecí cuando me confesó que tenía un novio que estaba en Venezuela y que pronto vendría a nuestro país en busca de ella. Decidí mantenerla como amiga y por eso mismo deseo conocer a una dama soltera a quien pueda frecuentar y quién sabe, empezar una relación, ya que busco el amor. Mi número de teléfono es: 998-917-483.

Mira hijito: Me parece oportuna tu decisión de mantener a la señorita venezolana como amiga, pues mal harías en insistir sabiendo que está comprometida. Muchas oportunidades se te presentarán para el amor, solo debes tener un poco de paciencia. Cuando conozcas a esa mujer que te quiera, te darás cuenta de que la espera valió la pena. Suerte.