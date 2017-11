Consejos de amor: "Mi pareja se peleaba con mis amigas"

FABIO (31).- Estimada doctora Carmen, necesito de su ayuda. Mantuve una relación sentimental de más de un año, pero se acabó porque mi pareja se peleaba con mis amigas, incluso se agarró a golpes con alguna de ellas. Cuando estábamos juntos era muy dulce y no teníamos problemas. Sin embargo, me di cuenta de que reaccionaba violentamente cuando algo no le agradaba de mí. Preferí dar por finalizada la relación. Ahora quiero conocer a una señorita de buen corazón, amable y sensible para ser amigos y luego el tiempo dirá. Mi correo electrónico es: fabiocdplay@gmail.com

Mira hijito: Te ha tocado vivir una etapa muy difícil, pero me alegra que hayas tenido la capacidad de alejar de tu vida aquello que te hacía daño. Has dado un paso muy importante al enviar tu carta, estoy segura de que una señorita sincera te escribirá, pero no te precipites y empiecen por conocerse bien antes de empezar una relación. Suerte.