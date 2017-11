Consejos de amor: "Me dejó por mi trabajo"

ESTEBAN (31).- Doctora Carmen, hace poco mi novia me terminó porque no acepté que me presionara para dejar mi trabajo y evitar, según ella, una infidelidad de mi parte. Soy fotógrafo profesional y trato con modelos. Eso le molestaba. Obviamente me negué y por ese motivo me dejó. Me sentí muy mal, pero también pensé que no era justo. Ahora quisiera que me ayude a conocer a una chica especial, soñadora, de buen corazón y, sobre todo, que entienda mi labor, no solo por ser mi vida sino también mi sustento diario. Escribir a: estebanmar88@hotmail.com

Mira hijito: La actitud de tu exenamorada refleja mucha inseguridad. No sé qué habrá pasado entre ustedes antes, pero creo que fue lo mejor terminar esa relación. Es feo estar con alguien que desconfía y presiona para hacer cosas que uno no quiere. Tengo la certeza de que tu carta tendrá respuesta. Espera y muéstrate interesado en conocerla más. Mucha suerte.