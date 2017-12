Consejos de amor: "Busco un amor para toda la vida"

WILLIAM (42).- Doctora Carmen , no he tenido suerte con las mujeres que conocí. Con ninguna logré una relación estable y seria como la que deseo. Me atrevo a escribirle porque creo que a través de su columna podré contactar a una dama de hasta 37 años, sincera, comprensiva y romántica, con quien pueda iniciar una amistad. Luego de un tiempo, si todo va bien entre nosotros, no tengo problemas en comenzar una relación y entregarle mi corazón para toda la vida. Soy profesional, soltero y sin hijos. Además, me considero detallista, amable y muy respetuoso. Mi correo es willyamoroso2015@hotmail.com.



Mira hijito: Te aconsejo que no te desesperes. El amor a veces tarda, pero siempre aparece. Cuando menos te lo imagines, habrás encontrado a esa dama que tanto buscas y podrás consolidar una relación sólida y a futuro. Olvídate de la mala suerte, brinda tu amor a la persona indicada. Suerte.