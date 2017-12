Consejos de amor: "Mi deseo es enamorarme y ser feliz"

CHRISTOPHER (34).- Estimada doctora Carmen, hoy que se acaba el año, mi deseo es solo uno: encontrar la felicidad al lado de una persona especial. Le comento que desde hace cinco años me encuentro solo. Debo reconocer que ese tiempo sin pareja me ha servido para pasar momentos bonitos con mi familia y hacer aquello que me gusta. Pero, pese a ese bienestar, necesito conocer a una dama soltera, alegre y tierna con quien pueda iniciar una relación seria y estable. Soy trabajador, amable, responsable, comunicativo, cariñoso y comprensivo. Mi teléfono es 950-173-611.

Mira hijito: Me alegra que hayas podido disfrutar de tu familia y tus amistades. Creo que la soledad también ayuda a conocerse a uno mismo. No dudo de que pronto llegará a tu vida una mujer que te comprenda y quiera mucho, tanto como tú a ella. Piensa en positivo y recibe el Año Nuevo con mucha fe. Suerte.