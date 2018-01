Consejos de amor: "No creo en los amores a distancia"

FERNANDO (37).- Querida doctora Carmen, estoy solo desde hace algunos meses y a veces me pregunto por qué no llega el amor a mi vida. Terminé con mi pareja porque ella viajó a provincia por un tema de trabajo y a mí no me gustan los amores a distancia. Sabía que eso no iba a funcionar, por eso -como se dice- cortamos por lo sano. Fue difícil y doloroso tomar esa decisión, pero sé que fue lo mejor para ambos. Ahora quiero volver a enamorarme y formar una familia con una mujer sincera y emprendedora. La dama interesada en conocerme, puede llamarme a mi celular: 935-416-898.

Mira hijito: Que la distancia haya sido la causa de la separación es triste, pero más penoso es que ambos no hayan usado la creatividad para mantener viva la pasión, pese a la lejanía. De pronto ya no había amor. Pero eso ya es pasado. Ahora debes enfocarte en ti, esperar respuesta a tu carta y actuar con sinceridad. Solo así encontrarás a la dama indicada. Suerte.