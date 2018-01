Consejos de amor: "Busco dama sincera y de buenos sentimientos"

JESÚS (50).- Estimada doctora Carmen, le escribo porque necesito su ayuda. Me gustaría conocer a una dama que merezca mi corazón. Soy un caballero bueno, trabajador e independiente. No le voy a engañar, me he enamorado varias veces, pero los sentimientos desaparecieron en poco tiempo. Busco a una mujer de 30 a 40 años de edad que sea sincera y de buenos sentimientos. Mi pedido es serio, tengo las mejores intenciones de iniciar una bonita relación basada en el respeto y el cariño. La persona interesada puede comunicarse conmigo al 999-054-931.

Mira hijito: Eres un hombre relativamente joven y, por lo que me cuentas, tienes resuelta tu vida profesional y económica. Eso dice mucho de lo que has trabajado y preocupado por tu bienestar. A las mujeres nos gustan los hombres así: responsables. Por eso estoy segura de que obtendrás respuesta y cuando eso suceda, debes enfocarte en caer bien. Mucha suerte.