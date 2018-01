Consejos de amor: "Me dio su número y dejé el celular en el taxi"

CARLOS (42).- Estimada doctora Carmen, soy un fiel seguidor de su columna y por eso me animé a escribirle, para que me ayude a encontrar el verdadero amor. Le cuento que en la noche de Año Nuevo fui a una discoteca con un grupo de amigos y conocí a una señorita muy encantadora. Le pedí su número de teléfono, pero olvidé el celular en el taxi y todo quedó ahí. Creo que el destino me indicó que esa relación no era para mí. Pero no me rindo y sigo en busca de la mujer que me haga feliz. Deseo que sea sincera y viva en Lima. La interesada puede llamarme al 936-247-785.

Mira hijito: A veces el destino es así, nos juega una mala pasada o nos hace entender que esas situaciones no son para nosotros. Me alegra que lo hayas tomado con calma y, sobre todo, que estés dispuesto a enamorarte. Esa mujer llegará, solo debes tener paciencia. Una vez que te respondan, cita a la dama en algún lugar donde puedan conversar y conocerse. Muestra lo mejor de ti. Mucha suerte.