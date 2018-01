Consejos de amor: "Ninguna mujer se enamora de mí"

BORIS (56).- Estimada doctora Carmen, soy fiel lector de su columna y me atrevo a escribirle porque necesito encontrar el amor. Siempre me he portado como un caballero con las mujeres, tengo mucho respeto por ellas, pero a veces pienso que de nada me sirve tratarlas con delicadeza porque no logro enamorar a ninguna. Soy un hombre trabajador y decente. Quisiera conocer a una mujer soltera, sincera, hogareña y que tenga entre 33 a 55 años de edad. Mi objetivo es iniciar una relación sincera y formal. La interesada llamar al 939-345-972.

Mira hijito: Te felicito por respetar a las mujeres, pero para conquistarlas no solo necesitas ser caballero y atento con ellas. Son detalles importantes, pero el proceso del enamoramiento tiene que ver también con simpatía, modos, temas de conversación, saber escuchar y expresarse. Te aconsejo que seas tú mismo. Destaca tus fortalezas. Suerte.