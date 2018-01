Consejos de amor: "Íbamos a casarnos y me dejó"

MILTON (50).- Estimada doctora Carmen, la saludo cordialmente para contarle mi historia. Llevaba un hermoso noviazgo con mi pareja, planificamos casarnos y ella parecía muy contenta con la idea; sin embargo, me invitó al cumpleaños de un familiar y ahí sucedió algo incómodo. Al cabo de unos meses de esa fiesta, ella ya no me contestó más el celular, fui a casa a verla y sus padres me dijeron que ya no vivía ahí. Con mucha pena decidí dejar de buscarla y seguir con mi vida. Quisiera conocer a una dama soltera, honesta y leal. Llamar al 999-120-716.

Mira hijito: Aunque no me cuentas qué pasó en esa reunión, imagino que debe haber sido algo muy fuerte para que tu novia no desee volver a verte. Reflexiona. Si crees que fue una exageración de su parte, pues es probable que haya usado ese incidente como un pretexto para terminar la relación. Haces bien en volver a empezar. Ten fe en el amor. Suerte.