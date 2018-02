Consejos de amor: "Me siento más solo que nunca"

MARCELO (62).- Doctora Carmen , siento que estoy atravesando un periodo difícil en mi vida. Me siento más solo que nunca y eso que enviudé hace muchos años. Le escribo porque no deseo que este malestar se convierta en un cuadro de depresión. Me gustaría conocer a una dama de más de 50 años que desee sostener una amistad conmigo y, si somos compatibles, iniciar una relación seria y saludable. Me pueden escribir a jeavanpier20031955@hotmail.com. Pido que tomen mi carta con seriedad.

Mira hijito: Lo primero que te aconsejo es que levantes el ánimo y pienses que pronto dejarás de estar solo y tu vida se iluminará con una buena mujer. Hay damas solteras y maduras que estarían encantadas de conocer a un caballero decente, sincero y que las trate bien. Suerte.