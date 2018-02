Historias de amor: "Hace años que estoy sin pareja"

MIGUEL (42).- Estimada doctora Carmen, estoy preocupado porque hace muchos años que no tengo pareja. He conocido chicas, pero ninguna ha logrado conquistar mi corazón. Y no es que sea una persona renegona o complicada, al contrario, soy un hombre trabajador y sincero. Por eso recurro a usted porque tengo el presentimiento de que a través de su espacio al fin conoceré al amor de mi vida, con quien compartiré muchas experiencias bonitas. Si alguna dama amable y cariñosa desea mi amistad, puede escribirme a mi correo miguelito40sagitario@gmail.com.

Mira hijito: Tengo la dicha de poder decir que a través de esta columna se han conocido muchas personas que vivían en soledad y ahora disfrutan del amor de pareja. Ten fe, estoy segura que pronto conquistarás a la mujer de tus sueños. Sé caballero con las damas. Suerte.