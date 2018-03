Historias de amor: "Busco dama gordita"

ALBERTO (57).- Estimada doctora Carmen, soy seguidor de su prestigiosa columna. Me animé a escribirle porque tengo la esperanza de conocer a una mujer de grandes cualidades y sé que a través de su espacio, lo lograré. Me considero un hombre trabajador, hogareño, fiel y amoroso. Desde hace mucho tiempo estoy solo y no me resigno a continuar así. Creo que siempre debemos aspirar al amor y yo tengo la esperanza de conocer a una dama de hasta 54 años, comprensiva y cariñosa. Si es gordita, mejor. Las interesadas pueden comunicarse conmigo al teléfono 939-345-972.

Mira hijito: Me alegra tu entusiasmo por enamorarte. Estás en una edad en la que no debes renunciar al amor ni a la felicidad. No dudo que pronto encontrarás a una mujer que sepa valorar tus cualidades y experiencias de vida, y sea feliz a tu lado. Solo es cuestión de tiempo, así que no te desesperes. Suerte.