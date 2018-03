Historias de amor: "Me dejó por otro hombre" 

GERMÁN (27).-Doctora Carmen , la felicito por su trabajo de unir corazones solitarios. Hace poco tuve una pareja, pero ella terminó nuestra relación porque al parecer estaba enamorada de otro. No quiero entrar en detalles porque creo que uno nunca debe hablar mal de una mujer, solo respetar su decisión. Sin embargo, me encuentro muy solo. Me gustaría conocer a una señorita cariñosa, trabajadora y buena para iniciar una amistad y, de ser compatibles, una relación. Yo soy detallista, romántico y me gusta todo tipo de música, en especial el rock y las baladas en inglés. Mi teléfono es 933-155-298.

Mira hijito: Me parece correcta tu actitud respecto a tu anterior relación, eso dice mucho de ti. También me alegra que no hayas perdido la ilusión de volverte a enamorar. De seguro una nueva persona llegará a tu vida, te sugiero que transmitas honestidad y optimismo, eso nos gusta a las mujeres. Suerte.