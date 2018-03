Historias de amor: "Mi pareja me engañó"

MARTÍN (37).- Estimada doctora Carmen, le escribo porque deseo contarle a alguien mi historia y quién mejor que usted. Estoy separado hace seis años y tengo dos hijos. En el amor me fue muy mal, ya que mi pareja me engañaba y tuve que dar por finalizada mi relación. Ya se imaginará lo triste que he estado. Sin embargo, creo que es tiempo de que me dé otra oportunidad. Deseo conocer a una mujer romántica, sincera, comprensiva y, sobre todo, que sepa salir adelante. Me pueden escribir al correo: martin.corazon37@gmail.com.

Mira hijito: No hay mal que dure cien años y tú ya pasaste lo peor en una relación. Me alegra que hayas decidido darte una oportunidad y sepas que en ti hay un gran hombre que puede ofrecer mucho amor. No dudo que pronto encontrarás a esa mujer ideal sin descuidar a tus hijos. Suerte.