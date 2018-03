Historias de amor: "Me dejó y se fue al extranjero"

CLAUDIO.- Querida doctora Carmen, soy un negociante que hace algunos años conoció a una madre soltera en un mercado. Nos llevamos bien e iniciamos una relación. Su pequeña hija de dos añitos me decía papá. No sabe cuánto me alegraba eso. Era la familia que había soñado hasta que el año pasado mi pareja viajó al extranjero y, como la distancia enfría todo, terminamos. La tristeza me invadió buen tiempo, pero ya cerré ese capítulo de mi vida. Mi intención es conocer a una mujer, la vida se encargará de decirnos si somos el uno para el otro. Mi celular es: 927-782-102.

Mira hijito: Quédate con la satisfacción de que cumpliste un buen rol de pareja y padre, la prueba es el cariño que te tenía esa niña. Guarda los recuerdos bonitos y ahora enfócate en seguir con tu vida. Estoy segura que pronto conocerás a la mujer de tu vida. Da lo mejor. Suerte.