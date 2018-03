Historias de amor: "Ha llegado el momento de sentar cabeza"

TOMÁS (32).- Estimada doctora Carmen, le cuento que mi vida era ir de fiesta en fiesta con mis amigos sin importarme nada. Pero ahora siento que ha llegado el momento de sentar cabeza. Mi faceta de conquistador ha terminado y he decidido conocer a la dueña de mi corazón. Muchos creen que todas son iguales, no pienso lo mismo. Sé que cada chica es un mundo aparte. No solo en sentimientos, metas o ilusiones, sino también en maneras de amar. Es hora de empezar una relación con una persona dulce y decidida. La chica que desee conocerme puede escribirme a

tomas_valep@hotmail.com.

Mira hijito: No te angusties demasiado por no tener pareja. La mujer de tus sueños llegará en cualquier momento, quién sabe y está leyendo esta carta. Ten paciencia. Mientras esperas esa llamada, medita sobre tus relaciones pasadas y piensa en todo lo bueno que tienes para ofrecerle a esa persona. Suerte.