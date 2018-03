Historias de amor: "Le di todo y me abandonó"

DANIEL (40).- Estimada doctora Carmen, la saludo cordialmente y le pido que me ayude. He vivido con la madre de mis hijos por 10 años, le di todo lo que estaba en mis manos, trabajaba solo para ella y mis hijos, jamás les faltó nada. Pero luego de todo ese tiempo me abandonó. Imagínese que hasta terminó embarazada de otro hombre. Me ha costado mucho superar esa decepción, pero no puedo seguir así. Estoy decidido a rehacer mi vida y conocer a una buena mujer, de sentimientos nobles, sincera y trabajadora. Las interesadas me pueden llamar al: 980-805-221.

Mira hijito: Toda desilusión amorosa causa dolor, pero por lo que me comentas ya aceptaste lo sucedido, ahora te toca dejar atrás la mala experiencia. Te felicito por eso. Ya llegará una mujer que despierte en ti la confianza y el amor que necesitas. Solo no cometas los mismos errores del pasado. Suerte.