Historias de amor: "Quiero enamorarme de una buena chica"

FRANKLIN (24).- Hola, doctora Carmen, le escribo porque quiero que me ayude a encontrar a una buena chica con quien pueda compartir momentos divertidos. Me refiero a hacer cosas de jóvenes, como ir al cine, a una fiesta, a conciertos o caminar por el parque y tomarnos un helado. Lo que pasa es que siento que mi juventud se va y por responsabilidades del trabajo, no he podido gozarla a plenitud. Creo que por eso me cuesta relacionarme con las mujeres. Busco el amor, sí, pero también todo ese preámbulo que nos lleva a enamorarnos. Escribir a mi correo, franklin23@hotmail.com

Mira hijito: Cuando leo tu carta, pienso que estoy hablando con un hombre mayor y resulta que eres un jovencito. Es probable que a tu corta edad tengas muchas responsabilidades, pero te sugiero que te des tiempo para todo. Espera pacientemente una respuesta, conoce a la chica y pregúntale a tu corazón si es la indicada. Recuerda que tienes toda la vida para ser feliz. Mucha suerte.