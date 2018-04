Historias de amor: "Busco a la dueña de mi corazón"

TOMÁS (32).- Estimada doctora Carmen, le escribo porque necesito uno de sus acertados consejos. Cuando era más joven me divertí mucho en fiestas y con diferentes señoritas. He sido todo un conquistador, pero ahora siento que ya llegó la hora de sentar cabeza y estoy en una buena edad para hacerlo, sobre todo porque deseo conocer a la dueña de mi corazón. Me encantaría que ella tenga personalidad dulce, sea firme y decidida, con metas e ilusiones en su vida. Las chicas interesadas en conocerme y saber más de mí, pueden escribirme al correo: tomas_valep@hotmail.com.

Mira hijito: Te felicito porque te has dado cuenta de que si deseas que una mujer te valore sentimentalmente, tú también debes ofrecer lo mismo. Estoy segura de que esa persona llegará. Sé sincero, leal y caballero, y muy pronto llegará la persona indicada. El tiempo pasa volando y es hora de formar una relación estable. Suerte.