Historias de amor: "Llevo mucho tiempo solo"

ÓSCAR.- Buenos días, doctora Carmen, necesito de su ayuda para encontrar al amor de mi vida. Llevo solo mucho tiempo y esta situación me está desesperando. Al inicio no le daba tanta importancia porque pensaba que pronto aparecería la mujer que me hiciera suspirar, aún no sucede. Por eso recurro a su tan leído espacio para que alguna señorita de buenos sentimientos lea mi carta y se anime a conocerme. Soy un hombre romántico, cariñoso y detallista. La interesada puede escribirme a mi correo o.rodriguezlu@gmail.com. Mis intenciones son formar una familia.

Mira hijito: Entiendo que estés desesperado por vivir un amor bonito y sincero, pero ten un poco más de paciencia. A veces el amor tarda en llegar, pero estoy segura de que muy pronto encontrarás esa mujer que sabrá ser tu compañera fiel y sincera. Demuestra en todo momento que eres un caballero. Suerte.