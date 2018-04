Historias de amor: "Tengo ganas de enamorarme"

José (37).- Estimada doctora Carmen, le escribo porque tengo ganas de enamorarme y ser feliz. Sé que usted ayuda a muchas personas a encontrar el amor y ojalá pueda hacerlo conmigo también. Le cuento que los años han pasado tan rápido, que ni cuenta me había dado de que me estoy haciendo un hombre mayor y que me falta una dama a quien querer. He trabajado siempre, mi objetivo fue salir de la pobreza y lo he logrado, pero a cambio de eso encontré la soledad. Quisiera conocer a una señorita de buenos sentimientos y que tenga entre 20 a 35 años. Escribir a: martinho.17102017@gmail.com.

Mira hijito: Me da mucho gusto que hayas alcanzado tus metas y más aún que ahora pienses en tu vida amorosa. Entiende que el trabajo no lo es todo en la vida y que si vas a iniciar una vida en pareja, tendrás que darle tiempo a esa otra persona. Espera respuesta a tu carta y conoce mejor a la dama para dar el siguiente paso. Mucha suerte.