Historias de amor: "Me gustaría conocer a una señorita venezolana"

PAOLO (65).- Estimada doctora Carmen, gracias por publicar mi carta. Soy un hombre trabajador, humilde y de buenos sentimientos que desea formar una familia al lado de una señorita con o sin hijos, de preferencia venezolana. Mis compañeros de trabajo me han comentado que son damas leales y amorosas. Pero si alguna peruana se anima a conocerme, no hay problema. Mi intención es pasar momentos felices al lado de la mujer de mi vida. Ya he estado mucho tiempo solo y uno también necesita sentirse querido. Las interesadas pueden escribirme a sarco_2018@hotmail.com.

Mira hijito: Me gusta tu actitud. Estás decidido a encontrar el amor y eso es muy importante. Respecto a tu deseo de conocer a una señorita venezolana, no habría ningún problema, pero ten presente que lo más importante son los sentimientos para que una relación tenga futuro. Suerte.