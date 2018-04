Historias de amor: "Se fue a España y no volvió"

PEDRO.- Buenos días, doctora Carmen, hace cuatro años me separé de mi pareja. Ella se fue a España por temas familiares y se quedó allá. En vez de lamentarme y preguntarme por qué me dejó, preferí enfocarme en la crianza de mis pequeños y en el crecimiento de mi empresa. Sin embargo, siento que necesito una motivación más para continuar. Por eso quisiera conocer a una mujer leal y hogareña para formar una familia. Espero que alguna de sus fieles lectoras me dé la oportunidad de demostrarle mis cualidades. Pueden llamarme a mi celular, 935-027-384.

Mira hijito: Luchar por sacar adelante a tus hijos fue la mejor decisión que pudiste tomar. No te desanimes por no tener a tu lado a tu media naranja. Ella llegará en el momento indicado. Espera su llamada. Mientras tanto, continúa tan empeñoso y responsable como hasta ahora. Las mujeres valoran eso en un hombre.

Suerte.